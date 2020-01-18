Российский певец Серов хочет просить у ВР, чтобы его пустили в Киев

Так, по словам Орлова, в коллективе артиста готовят обращение к украинскому парламенту с просьбой позволить ему приехать в Киев.

“Орлов также добавил, что документ хотят обнародовать в ближайшие дни”, — пишут в издании.

Менеджер также утверждает, что они хотят “приехать с чистым сердцем, чистой совестью”.

“...Александр Николаевич родился в Украине (в Николаевской области — ред.) и у него такой возраст (68 лет — ред.), что он хотел бы навестить родных и близких, побывать на могиле матери. Тут представилась такая возможность, но почему-то его расценивают как оккупанта, нехорошего человека. Мы ничего плохого не делали, поем многие песни на украинском языке, в нашем коллективе работают люди из Украины”, — сообщил менеджер.

По словам Орлова, необходимость концертов Серова в Крыму после аннексии обусловлена “личными причинами”.

“Дело в том, что Александр Серов проходил военную службу в армии на морфлоте в Севастополе. Поступило приглашение от его сослуживцев, которые остались в Севастополе, на оккупированной территории. Они уже в возрасте все. У одного из друзей был юбилей, и он пригласил Александра Николаевича выступить в Севастополе. Поэтому и концерт был там дан. У нас не было тура по Крыму, как у других исполнителей. А концерт в Симферополе был проведен, чтобы окупить дорогу коллективу, затраты на эту поездку”, — пояснил Орлов.

Пиар-менеджер артиста также утверждает, что в команде Серова не знали, что нужно пересекать границу административную границу при въезде в Крым через Украину, и сейчас они признают нарушение.

“Мы, честное слово, не знали, что нужно пересекать границу через Украину. И мы, действительно, виноваты в том, что не так пересекли. Мы готовы признать это. Мы признаем позицию Украины, жалеем, что все так получилось”, — сказал пиар-менеджер.

Напомним, что ранее компания Taryan Group заявила об отмене выступления россиянки Ирины Хакамады, которая должна была принять участие в образовательном форуме DreamBIG.

