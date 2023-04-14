Російський спецназ втратив до 95% особового складу на війні в Україні, на його відновлення може піти до 10 років – WP

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У своїх висновках офіційні особи США стверджують, що російське командування покладалося на спецпідрозділи, які були задіяні на початку вторгнення, для досягнення цілей у ключових операціях, зокрема, у захопленні столиці України – Києва та Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського.

Ще на початку повномасштабної агресії російські командири скептично поставилися до здібностей своїх регулярних військ, і наказали елітним підрозділам вести ключові наступальні операції, що призвело до практично 100% втрат їхнього особового складу.

Як наголошується, швидке виснаження еліти армії рф змінило динаміку війни, серйозно обмеживши можливості москви. Крім того, колосальні втрати російської армії знижують їхню ефективність не тільки у війні проти України, а й в інших гарячих точках світу.

У розпорядженні газети опинилися знімки із секретних документів із позначкою “до” і “після”, де в порівнянні представлена база 22-ї окремої бригади спеціального призначення рф, територіально розташована на півдні країни. Перша фотографія датується листопадом 2021 року. А на фотографії з позначкою “після” видно, що на кінець літа 2022 року з п'яти груп повернулася тільки одна.

Оцінки США показують, що втрати 22-ї та двох інших бригад становлять 90–95 відсотків.

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У документах також йдеться про те, що елітним підрозділам рф необхідно щонайменше чотири роки спеціалізованої підготовки, а москві може знадобитися до десяти років, щоб відтворити їх заново.

Водночас у документах не вказано, скільки бійців вбито або поранено в Україні, але в матеріалах із посиланнями на перехоплення розвідданих ідеться про те, що тільки один підрозділ — 346-ї бригади – втратив майже весь свій склад зі 125 осіб.

Оцінки уряду США збігаються зі спостереженнями аналітиків. Експерти вважають, що оскільки російські мотострілецькі війська виявилися неефективними, командири висунули на позиції елітні повітряно-десантні підрозділи, морську піхоту і спецпризначенців, що в підсумку не увінчалося успіхом для москви.

Така тактика призвела до ліквідації найбільш підготовлених бійців, які володіли важливими для війни навичками, зокрема, зі збору розвідувальної інформації та рекогносцировки.

Це вплинуло на хід війни, тому що росія заздалегідь втратила всі ці ключові можливості, які відновити за короткий термін неможливо.

The Washington Post пише, що через кілька днів після початку війни до Харкова в невеликій кількості прибули спецпризначенці рф. Багато з них було вбито або взято в полон.

Аналогічна ситуація склалася в Маріуполі та інших районах Донбасу, де бої частіше велися в лісистій місцевості. Спецназ рф також діяв у місті Вугледар.

У документах йдеться про те, що росія повинна буде витратити колосальні кошти та ресурси на відновлення елітних підрозділів, оскільки зараз у російській армії практично не залишилося тих, хто міг би навчати воєнізовані групи нетрадиційної тактики ведення війни, яку росія використала для просування своїх інтересів за кордоном.

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