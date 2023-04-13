Секретні документи Пентагону свідчать про конфлікт між фсб та міноборони рф через втрати на фронті – NYT

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Газета пише, що глибина розбіжностей і конфліктів усередині російського уряду стає набагато ширшою, ніж передбачалося раніше, про що свідчать оприлюднені в мережі документи.

Зокрема, йдеться про втрати російських військових на полі бою, які, мабуть, російське міноборони приховувало від федеральної служби безпеки.

“Документ із 27 сторінок підтверджує, наскільки глибоко США проникли майже в усі аспекти російської розвідки і структури військового управління. Це також показує, що злом американських спецслужб може містити набагато більше матеріалу, ніж передбачалося раніше”, – пише NYT.

У сукупності документи підкреслюють кілька основних причин, через які президент росії володимир путін не зміг домогтися військової перемоги в Україні після понад 13 місяців війни.

Серед них: чвари і звинувачення між російськими відомствами, відповідальними за різні аспекти війни, включно з фсб і міноборони.

У документі про кількість жертв, який просочився, йдеться про те, що фсб ставить під сумнів власний підрахунок втрат міноборони під час обговорень у російському уряді.

У документі також стверджується, що фсб “підрахувала, що фактична кількість росіян, поранених і вбитих у бою, наближається до 110 тисяч військових”.

При цьому, не уточнюються дані про втрати, які міноборони поширює в уряді. Востаннє міністерство публічно оприлюднило кількість загиблих у вересні. Тоді міністр оборони сергій шойгу заявив, що з початку війни загинуло 5 937 російських військовослужбовців.

У наступному документі повідомляється, що станом на лютий росіяни втратили від 189 500 до 223 тисяч осіб, зокрема до 43 тисяч убитих у бою, порівняно з 124 500–131 тисячею українських втрат, з яких до 17 500 – загинули на фронті.

У документах також містяться свіжі подробиці широко відомого скандалу в лютому, де фігурує глава чвк “вагнера” євген пригожин, який звинуватив російське військове керівництво (на чолі з шойгу) у тому, що у його бойовиків не було необхідних боєприпасів.

Зазначається, що путін особисто спробував врегулювати суперечку, викликавши пригожина і шойгу на зустріч, яка, як передбачається, відбулася 22 лютого.

“Зустріч, напевно, стосувалася, принаймні частково, публічних звинувачень пригожина, і випливаючої з цього напруженості у відносинах із шойгу”, — йдеться в документі.

Також в одному з документів робиться висновок, що росії не вдалося зупинити масовий потік західної зброї і техніки в Україну з початку війни, і стверджується, що “пошарпана армія кремля буде не в змозі змінити це найближчим часом”.

“Протягом наступних 6 місяців економічні проблеми росії та погіршення звичайних можливостей, найімовірніше, ще більше перешкоджатимуть її посиленню.