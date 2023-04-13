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Секретные документы Пентагона свидетельствуют о конфликте между фсб и минобороны рф из-за потерь на фронте – NYT

Секретные документы Пентагона свидетельствуют о конфликте между фсб и минобороны рф из-за потерь на фронте – NYT

Киев • УНН

 • 705091 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. “Слитые” в сеть секретные документы Пентагона свидетельствуют о том, что между российскими фсб и министерством обороны есть конфликт из-за сокрытия правдивой информации о потерях россиян на поле боя. Об этом говорится в материале The New York Times, передает УНН.

Детали

Газета пишет, что глубина разногласий и конфликтов внутри российского правительства становится гораздо шире, чем предполагалось ранее, о чем свидетельствуют обнародованные в сети документы.

В частности, речь идет о потерях российских военных на поле боя, которые, по видимому, российское минобороны скрывало от федеральной службы безопасности.

“Документ из 27 страниц подтверждает, насколько глубоко США проникли почти во все аспекты российской разведки и структуры военного управления. Это также показывает, что взлом американских спецслужб может содержать гораздо больше материала, чем предполагалось ранее”, – пишет NYT.

В совокупности документы подчеркивают несколько основных причин, по которым президент россии владимир путин не смог добиться военной победы в Украине после более 13 месяцев войны.

Среди них: распри и обвинения между российскими ведомствами, отвечающими за разные аспекты войны, включая фсб и минобороны.

В просочившемся документе о количестве жертв говорится, что фсб ставит под сомнение собственный подсчет потерь минобороны в ходе обсуждений в российском правительстве.

В документе также утверждается, что фсб “подсчитала, что фактическое число россиян, раненых и убитых в бою, приближается к 110 тысячам военных”.

При этом, не уточняются данные о потерях, которые минобороны распространяет в правительстве. В последний раз министерство публично обнародовало число погибших в сентябре. Тогда министр обороны сергей шойгу заявил, что с начала войны погибло 5 937 российских военнослужащих.

В следующем документе сообщается, что по состоянию на февраль россияне потеряли от 189 500 до 223 тысяч человек, в том числе до 43 тысяч убитых в бою, по сравнению с 124 500–131 тысячами украинскими потерями, из которых до 17 500 – погибли на фронте.

В документах также содержатся свежие подробности широко известного скандала в феврале, где фигурирует глава чвк “вагнера” евгений пригожин, который обвинил российское военное руководство (во главе с шойгу) в том, что у его боевиков не было необходимых боеприпасов.

Отмечается, что путин лично попытался урегулировать спор, вызвав пригожина и шойгу на встречу, которая, как предполагается, состоялась 22 февраля.

“Встреча наверняка касалась, по крайней мере частично, публичных обвинений пригожина, и вытекающей из этого напряженности в отношениях с шойгу”, — говорится в документе.

Также в одном из документов делается вывод, что россии не удалось остановить массовый поток западного оружия и техники в Украину с начала войны, и утверждается, что “потрепанная армия кремля будет не в состоянии изменить это в ближайшее время”.

“В течение следующих 6 месяцев экономические проблемы россии и ухудшение обычных возможностей, скорее всего, будут еще больше препятствовать ее усилиям, создавая в основном благоприятную среду для продолжения поставок помощи Украине”, — говорится в документе.

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