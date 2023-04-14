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Российский спецназ потерял до 95% личного состава на войне в Украине, на его восстановление может уйти до 10 лет – WP

Российский спецназ потерял до 95% личного состава на войне в Украине, на его восстановление может уйти до 10 лет – WP

Киев • УНН

 • 593147 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Некоторые из “слитых” в сеть секретных документов Пентагона свидетельствуют о том, что российские элитные подразделения спецназа потеряли до 95% личного состава на войне в Украине, а на их восстановление и подготовку может уйти до 10 лет. Об этом говорится в материале The Washington Post, передает УНН.

Детали

В своих заключениях официальные лица США утверждают, что российское командование полагалось на спецподразделения, которые были задействованы в начале вторжения для достижения целей в ключевых операциях, в частности, в захвате столицы Украины – Киева и Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского.

Еще в начале полномасштабной агрессии российские командиры скептически отнеслись к способностям своих регулярных войск, и приказали элитным подразделениям вести ключевые наступательные операции, что привело к практически 100% потерям их личного состава.

Как отмечается, быстрое истощение элиты армии рф изменило динамику войны, серьезно ограничив возможности москвы. Кроме того, колоссальные потери российской армии снижают их эффективность не только в войне против Украины, но и в других горячих точках мира.

В распоряжении газеты оказались снимки из секретных документов с отметкой “до” и “после”, где в сравнении представлена база 22-й отдельной бригады специального назначения рф, территориально расположенная на юге страны. Первая фотография датируется ноябрем 2021 года. А на фотографии с отметкой “после” видно, что к концу лета 2022 года из пяти групп вернулась только одна.

Оценки США показывают, что потери 22-й и двух других бригад составляют 90–95 процентов.

Добавим

В документах также говорится, что элитным подразделениям рф необходимо не менее четырех лет специализированной подготовки, а москве может потребоваться до десяти лет, чтобы воссоздать их заново.

В то же время, в документах не указано, сколько бойцов убито или ранено в Украине, но в материалах со ссылками на перехваты разведданных говорится, что только одно подразделение — 346-я бригада – потеряло почти весь свой состав из 125 человек.

Оценки правительства США совпадают с наблюдениями аналитиков. Эксперты считают, что поскольку российские мотострелковые войска оказались неэффективными, командиры выдвинули на позиции элитные воздушно-десантные подразделения, морскую пехоту и спецназ, что в итоге не увенчалось успехом для москвы.

Такая тактика привела к ликвидации наиболее самых подготовленных бойцов, которые обладали важными для войны навыками, в том числе, по сбору разведывательной информации и рекогносцировки.

Это повлияло на ход войны, потому что россия заранее потеряла все эти ключевые возможности, которые восстановить за короткий срок невозможно.

The Washington Post пишет, что через несколько дней после начала войны, в Харьков в небольшом количестве прибыли спецназовцы рф. Многие из них были убиты или взяты в плен.

Аналогичная ситуация сложилась в Мариуполе, и других районах Донбасса, где бои чаще велись в лесистой местности. Спецназ рф также действовал в городе Угледар.

В документах говорится, что россия должна будет потратить колоссальные средства и ресурсы на восстановление элитных подразделений, поскольку сейчас в российской армии практически не осталось тех, кто мог бы обучать военизированные группы нетрадиционной тактике ведения войны, которую россия использовала для продвижения своих интересов за рубежом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Секретные документы Пентагона свидетельствуют о конфликте между фсб и минобороны рф из-за потерь на фронте – NYT

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