Російський солдат у Вірменії помер від поранення в шию і голову
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Смерть російського військовослужбовця у Вірменії настала від поранення в шию та голову. Про це ТАСС повідомили в Слідчому комітеті республіки з посиланням на проведену сьогодні судово-медичну експертизу тіла вбитого, передає УНН.
Смерть Дмитра Ялпаєва "настала внаслідок геморагічного шоку, викликаного пораненнями в області шиї і голови, які були нанесені колючо-ріжучим предметом", - зазначила радник голови СК Сона Трузян.
На місці події був проведений слідчий експеримент за участю підозрюваного. У присутності адвоката він показав свої дії під час вбивства.
Законодавством відведено 72 години на затримання підозрюваного, після чого йому має бути висунуто обвинувачення та судом винесено подальший запобіжний захід.
Як повідомляв УНН, військовослужбовець російської бази у Вірменії був убитий в місті Гюмрі. Правоохоронці вже затримали підозрюваного в скоєнні вбивства.