Российский солдат в Армении умер от ранения в шею и голову
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Смерть российского военнослужащего в Армении наступила от ранения в шею и голову. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете республики со ссылкой на проводимую сегодня судебно-медицинскую экспертизу тела убитого, передает УНН.
Смерть Дмитрия Ялпаева “наступила в результате геморрагического шока, вызванного ранениями в области шеи и головы, которые были нанесены колюще-режущим предметом”, — отметила советник председателя СК Сона Трузян.
На месте происшествия был проведен следственный эксперимент с участием подозреваемого. В присутствии адвоката он показал свои действия во время убийства.
Законодательством отведено 72 часа на задержание подозреваемого, после чего ему предстоит предъявлено обвинение и судом вынесено дальнейшую меру пресечения.
Как сообщал УНН, военнослужащий российской базы в Армении был убит в городе Гюмри и. Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении убийства.