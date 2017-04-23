Российский солдат в Армении умер от ранения в шею и голову

Смерть Дмитрия Ялпаева “наступила в результате геморрагического шока, вызванного ранениями в области шеи и головы, которые были нанесены колюще-режущим предметом”, — отметила советник председателя СК Сона Трузян.

На месте происшествия был проведен следственный эксперимент с участием подозреваемого. В присутствии адвоката он показал свои действия во время убийства.

Законодательством отведено 72 часа на задержание подозреваемого, после чего ему предстоит предъявлено обвинение и судом вынесено дальнейшую меру пресечения.

Как сообщал УНН, военнослужащий российской базы в Армении был убит в городе Гюмри и. Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении убийства.