Російський солдат переїхав командира танком в помсту за невдалу операцію в Україні - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Російський солдат збив свого командира танком в помсту за невдалу операцію, що призвела до загибелі його товаришів. Про це повідомляє Vanity Fair, посилаючись на відкриті дані та Facebook-сторінку українського журналіста Романа Цимбалюка, пише УНН.
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"Військовослужбовець танкового батальйону 37 омсбр звинуватив у загибелі друзів-товаришів по службі командира бригади полковника Медведєва Юрія. Вибравши зручний момент, під час бою, переїхав танком командира, що стояв поруч, пошкодивши йому обидві ноги", - написав Цимбалюк у Facebook.
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За його словами, полковник Медведєв знаходиться в лікарні в Білорусі, чекаючи грошової компенсації за поранення, отримані в ході "спеціальної військової операції із захисту Донбасу".
Перевірити цю версію подій складно, зазначає Vanity Fair, однак, як повідомляється, відео, опубліковане в цьому місяці в забороненій в Україні соцмережі ВК главою Чечні Рамзаном Кадировим, підтверджує, що Медведєва дійсно доставили в лікарню.
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Як писав УНН, генштаб росії сьогодні вдруге за час вторгнення в Україну оголосив свої офіційні дані про бойові втрати - загинула, як стверджується, 1 351 людина, поранено - 3 825 військових. При цьому втрати росіян, за оцінкою НАТО, становлять від 7 000 до 15 000 убитих.