Российский солдат переехал командира танком в отместку за неудачную операцию в Украине – СМИ

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"Военнослужащий танкового батальона 37 омсбр обвинил в гибели друзей-сослуживцев командира бригады полковника Медведева Юрия. Выбрав удобный момент, во время боя, переехал танком стоящего рядом командира, повредив ему обе ноги", - написал Цимбалюк в Facebook.

Детали

По его словам, полковник Медведев находится в больнице в Белоруссии, ожидая денежной компенсации за ранения, полученные в ходе "специальной военной операции по защите Донбасса".

Проверить эту версию событий сложно, отмечает Vanity Fair, однако, как сообщается, видео, опубликованное в этом месяце в запрещенной в Украине соцсети ВК главой Чечни Рамзаном Кадыровым, подтверждает, что Медведева действительно доставили в больницу.

Ранее

Как писал УНН, генштаб россии сегодня во второй раз за время вторжения в Украину объявил свои официальные данные о боевых потерях - погиб, как утверждается, 1 351 человек, ранены - 3 825 военных. При этом потери россиян, по оценке НАТО, составляют от 7 000 до 15 000 убитых.