Російський сноубордист зламав ногу за крок до фіналу Олімпіади
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Російський сноубордист Микола Олюнін зламав ногу під час півфінального заїзду в сноуборд-кросі на зимових Олімпійських іграх в Пхенчхані. Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на повідомлення з тренерського штабу команди, передає УНН.
М.Олюнін після падіння на дистанції не зміг завершити півфінальний заїзд, йому знадобилася медична допомога.
"За попередніми даними, у нього перелом ноги. Зараз він відправлений до лікарні, йому накладено гіпс", - повідомили в штабі.
Сноубордист кваліфікувався до малого фіналу, проте через травму не зміг в ньому виступити. Перемогу здобув Француз П'єр Вольте, срібним призером став австралієць Джаррід Хьюз, бронзу завоював іспанець Регіно Ернандес.
М.Олюнін є срібним призером Олімпіади в Сочі у сноуборд-кросі.
Нагадаємо, українка виборола олімпійське "золото" у фігурному катанні для Німеччини.