Российский сноубордист сломал ногу в шаге от финала Олимпиады
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Российский сноубордист Николай Олюнин сломал ногу во время полуфинального заезда в сноуборд-кроссе на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщения тренерского штаба команды, передает УНН.
Н.Олюнин после падения на дистанции не смог завершить полуфинальный заезд, ему понадобилась медицинская помощь.
"По предварительным данным, у него перелом ноги. Сейчас он отправлен в больницу, ему наложен гипс", - сообщили в штабе.
Сноубордист квалифицировался в малого финала, однако из-за травмы не смог в нем выступить. Победу одержал француз Пьер Вольте, серебряным призером стал австралиец Джаррид Хьюз, бронзу завоевал испанец Регино Эрнандес.
Н.Олюнин является серебряным призером Олимпиады в Сочи в сноуборд-кроссе.
Напомним, украинка завоевала олимпийское "золото" в фигурном катании для Германии.