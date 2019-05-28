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Російський слідчий пропонує відпустити під домашній арешт важкохворого Бекірова, якщо він визнає провину

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Російський слідчий пропонує обвинуваченому в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки кримськотатарському активісту Едему Бекірова визнати провину в обмін на зміну запобіжного заходу з утримання в СІЗО на домашній арешт. Про це в коментарі кореспонденту Крим.Реаліі розповів адвокат Бекирова Іслям Веліляєв, передає УНН.

“Під час ознайомлення захисту з експертизами, слідчий в черговий раз запропонував Бекірову визнати провину. Визнаєш вину — відразу домашній арешт. Едем-ага повторив, що він не робив того, що йому закидають, і взагалі ніколи в житті такої кількості боєприпасів не бачив. Я, як адвокат, запитав слідчого, що буде далі після визнання провини? Простого визнання адже мало. Далі вони зажадають назвати прізвища наших лідерів як замовників”, — пояснив Веліляєв.

На початку червня планується чергове судове засідання за клопотанням обвинувачення продовжити Бекірова термін утримання в СІЗО. Основним аргументом слідчого в таких клопотаннях є “необхідність провести ряд слідчих заходів”.

Адвокат зазначає, що слідство перебуває на стадії завершення, проте слідчий навмисно відтягує слідчі заходи, що залишилися, щоб були підстави для продовження арешту Бекірова.

“Термін в СІЗО добігає кінця — ніякі слідчі заходи слідчий не проводить, процес затягується. Сподіваюся, цього разу суд нас почує і переведе Едема-ага під домашній арешт. Захист зі свого боку робить для цього всі необхідні дії”, — сказав Веліляєв.

На даний момент немає публічних коментарів російського слідчого у справі Бекірова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Політв’язню Бекірову зробили укол інсуліну, який йому протипоказаний — правозахисники

Раніше в травні кримськотатарського активіста Едему Бекирова вивезли на обстеження в клінічну лікарню імені Семашка в Сімферополі. Після чого Бекірова в Криму повернули з лікарні до СІЗО.

26 квітня підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту Бекирова на продовження терміну утримання в СІЗО. Едем Бекіров залишиться під арештом до 12 червня.

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