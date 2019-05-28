Російський слідчий пропонує відпустити під домашній арешт важкохворого Бекірова, якщо він визнає провину

КИЇВ. 28 травня. УНН. Російський слідчий пропонує обвинуваченому в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки кримськотатарському активісту Едему Бекірова визнати провину в обмін на зміну запобіжного заходу з утримання в СІЗО на домашній арешт. Про це в коментарі кореспонденту Крим.Реаліі розповів адвокат Бекирова Іслям Веліляєв, передає УНН.