Російський посол подав до суду на італійську щоденну газету через статтю про путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Посол росії в Італії оголосив у п'ятницю, що подає до суду на La Stampa після того, як у статті заявив, що щоденна газета заохочує до насильства проти президента росії путіна. Про це інформує Reuters, пише УНН.
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Посол Росії в Італії Сергій Разов заявив у п’ятницю, що подає до суду на італійську газету La Stampa через статтю, в якій йдеться про можливість вбивства президента Володимира Путіна.
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"Зайве говорити, що це суперечить правилам журналістики та моралі", - сказав Разов журналістам перед прокуратурою в Римі після того, як він подав позов.
22 березня La Stampa опублікувала аналіз під заголовком "Якщо вбивство тирана — єдиний вихід". У статті йдеться, що якщо всі інші варіанти не зможуть зупинити вторгнення росії в Україну, єдиним рішенням може бути те, щоб хтось убив президента.
Редактор газети La Stampa Массімо Джанніні відкинув звинувачення.
"Ми не беремо уроків з неліберального режиму, який вбиває людство і правду", - сказав він у відео, опублікованому на сайті газети.
У п'ятницю Разов також розкритикував рішення Італії надіслати Україні зброю, щоб допомогти їй відбити росіян.
"Нас турбує те, що італійська зброя буде використана для вбивства громадян росії", - сказав Разов.
Нагадаємо
Італія хоче, щоб Україна була частиною ЄС.