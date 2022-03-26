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Российский посол подал в суд на итальянскую ежедневную газету из-за статьи о Путине

Киев • УНН

 • 209579 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Посол россии в Италии объявил в пятницу, что подает в суд на La Stampa после того, как в статье заявил, что ежедневная газета поощряет к насилию против президента россии путина. Об этом информирует Reuters, пишет УНН.

Российский посол подал в суд на итальянскую ежедневную газету из-за статьи о Путине

Детали

Посол россии в Италии Сергей Разов заявил в пятницу, что подает в суд на итальянскую газету La Stampa из-за статьи, в которой говорится о возможности убийства президента Владимира Путина.

Цитата

"Излишне говорить, что это противоречит правилам журналистики и морали", - сказал Разов журналистам перед прокуратурой в Риме после того, как он подал иск.

22 Марта La Stampa опубликовала анализ под заголовком "Если убийство тирана — единственный выход". В статье говорится, что если все остальные варианты не смогут остановить вторжение россии в Украину, единственным решением может быть то, чтобы кто-то убил президента.

Редактор газеты La Stampa Массимо Джаннини отверг обвинения.

"Мы не берем уроков у нелиберального режима, который убивает человечество и правду", - сказал он в видео, опубликованном на сайте газеты.

В пятницу Разов также раскритиковал решение Италии прислать Украине оружие, чтобы помочь ей убивать русских.

"Нас беспокоит то, что итальянское оружие будет использовано для убийства граждан россии", - сказал Разов.

Напомним

Италия хочет, чтобы Украина была частью ЕС.

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