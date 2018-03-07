Російське МЗС відреагувало на намір Собчак поїхати в Крим через Україну

КИЇВ. 7 березня. УНН. Офіційний представник російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова порівняла намір Ксенії Собчак просити у Києва дозвіл відвідати Крим з історією, коли президент США Джордж Буш-молодший під час засідання Радбезу ООН відпрошувався у Кондолізи Райс в туалет. Про про це пишуть РИА Новости, передає УНН.