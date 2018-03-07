Російське МЗС відреагувало на намір Собчак поїхати в Крим через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Офіційний представник російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова порівняла намір Ксенії Собчак просити у Києва дозвіл відвідати Крим з історією, коли президент США Джордж Буш-молодший під час засідання Радбезу ООН відпрошувався у Кондолізи Райс в туалет. Про про це пишуть РИА Новости, передає УНН.
"Я тоді працювала в Нью-Йорку в постпредстві Росії при ООН, і була Рада Безпеки за участю глав держав. Від американської сторони в ньому брав участь президент США, на той момент це був Джордж Буш-молодший," - розповідає Захарова.
За її словами, це була дуже кумедна історія. Джордж Буш сидів за столом в залі Ради Безпеки і під час засідання щось скрупульозно записував.
"Як потім з'ясувалося, фотокореспондент одного із західних агентств навів свій об'єктив, потім фотографія з цією запискою потрапила в мережу. Так ось, в цій записці президент США Джордж Буш-молодший питав дозволу у свого радника Кондолізи Райс, чи можна йому піти в туалет", - повідомила російська чиновниця.
За словами Захарової, "кожен запитує дозвіл з того приводу, який вважає для себе актуальним".
Як раніше повідомляв УНН, Глава МЗС України Павло Клімкін назвав політичною шизофренією прохання Собчак пустити її до Криму для агітації.