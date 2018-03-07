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Росийский МИД отреагировал на намерение Собчак посетить Крым через Украину

Росийский МИД отреагировал на намерение Собчак посетить Крым через Украину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сравнила намерение Ксении Собчак просить у Киева разрешение посетить Крым с историей, когда президент США Джордж Буш-младший во время заседания Совбеза ООН отпрашивался у Кондолизы Райс в туалет. Об об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА Новости.

“Я тогда работала в Нью-Йорке в постпредстве России при ООН, и был Совет Безопасности с участием глав государств. От американской стороны в нем принимал участие президент США, на тот момент это был Джордж Буш-младший, — рассказывает Захарова.

По ее словам, это была очень забавная история. Джордж Буш сидел за столом в зале Совета Безопасности и во время заседания что-то скрупулезно записывал.

“Как потом выяснилось, фотокорреспондент одного из западных агентств навел свой объектив, потом фотография с этой запиской попала в сеть. Так вот, в этой записке президент США Джордж Буш-младший спрашивал позволения у своего советника Кондолизы Райс, можно ли ему пойти в туалет”, — сообщила росийская чиновница.

По словам Захаровой, “каждый спрашивает разрешение по тому поводу, который считает для себя актуальным”.

Как ранее сообщал УНН, Глава МИД Украины Павел Климкин назвал политической шизофренией просьбу Собчак пустить ее в Крым для агитации.

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