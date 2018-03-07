Росийский МИД отреагировал на намерение Собчак посетить Крым через Украину

КИЕВ. 7 марта. УНН. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сравнила намерение Ксении Собчак просить у Киева разрешение посетить Крым с историей, когда президент США Джордж Буш-младший во время заседания Совбеза ООН отпрашивался у Кондолизы Райс в туалет. Об об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА Новости.