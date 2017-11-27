Російський міністр просив зіпсувати допінг-пробу українського спортсмена

Адвокат Джим Уолден, який представляє інтереси інформатора Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорія Родченкова, зазначив, що в 2013 році чиновники РФ просили його клієнта зіпсувати допінг-пробу українського спортсмена, щоб забезпечити перемогу росіянину.

"Одна з речей, що обурила і шокувала мене, згадувалась у розмові, яка відбулася в 2013 році. Передбачалося, що Родченков має додати допінг у сечу українського конкурента, щоб він виглядав "брудним", і це дозволило росіянину перемогти. Мій клієнт знайшов виправдання, щоб не робити цього", - розповів Джим Уолден, адвокат колишнього глави Московської антидопінгової лабораторії та інформатора WADA Родченкова.

Зауважимо, що про імена спортсменів та вид змагань в якому могли підсунути допінг - не повідомляється.

Як повідомляв УНН, Росія через серію вживання допінгу втратила низку медалей та перше загальнокомандне місце на Олімпіаді 2014 року.