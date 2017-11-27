Российский министр просил испортить допинг-пробу украинского спортсмена

Адвокат Джим Уолден, представляющий интересы информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, отметил, что в 2013 году чиновники РФ просили его клиента испортить допинг-пробу украинского спортсмена, чтобы обеспечить победу россиянину.

"Одна из вещей, которая возмутила и шокировала меня, упоминалась в разговоре, который состоялся в 2013 году. Предполагалось, что Родченков должен добавить допинг в мочу украинского конкурента, чтобы он выглядел "грязным", и это позволило бы россиянину победить. Мой клиент нашел оправдание, чтобы не делать этого", - рассказал Джим Уолден, адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора WADA Родченкова.

Заметим, что об именах спортсменов и виде соревнований в котором могли подсунуть допинг - не сообщается.

Как сообщал УНН, Россия из-за серии употребления допинга потеряла ряд медалей и первое общекомандное место на Олимпиаде 2014 года.