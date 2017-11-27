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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 75026 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 63993 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 71514 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 79292 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Российский министр просил испортить допинг-пробу украинского спортсмена

Российский министр просил испортить допинг-пробу украинского спортсмена

Киев  •  УНН

 • 18257 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В деле с употреблением допинга российскими спортсменами появились новые подробности, которые имеют отношение к украинской стороне и бывшему министру спорта РФ Виталию Мутко. Об этом говорится на странице в Facebook министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова, передает УНН.

Адвокат Джим Уолден, представляющий интересы информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, отметил, что в 2013 году чиновники РФ просили его клиента испортить допинг-пробу украинского спортсмена, чтобы обеспечить победу россиянину.

"Одна из вещей, которая возмутила и шокировала меня, упоминалась в разговоре, который состоялся в 2013 году. Предполагалось, что Родченков должен добавить допинг в мочу украинского конкурента, чтобы он выглядел "грязным", и это позволило бы россиянину победить. Мой клиент нашел оправдание, чтобы не делать этого", - рассказал Джим Уолден, адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора WADA Родченкова.

Заметим, что об именах спортсменов и виде соревнований в котором могли подсунуть допинг - не сообщается.

Как сообщал УНН, Россия из-за серии употребления допинга потеряла ряд медалей и первое общекомандное место на Олимпиаде 2014 года.

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