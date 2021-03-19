Російський клуб звільнив колишнього наставника "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Білоруський фахівець Олександр Хацкевич залишив посаду головного тренера російського ФК "Ротор". Про це інформує пресслужба "Ротору", передає УНН.
Деталі
Керівництво клубу прийняло рішення звільнити фахівця із займаної посади. Керівництво клубу незадоволене нинішнім станом справ у команді.
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"Рішення прийнято без емоцій, виважено. Щоб набрати необхідну кількість очок в останніх матчах і вирішити поставлену задачу на сезон, керівництвом клубу прийнято рішення звільнити Олександра Хацкевича із займаної посади. Тренерські перестановки допомагають струснути команду, підбадьорити", - сказав генеральний директор СК "Ротор" Андрій Рекечинский.
Доповнення
Хацкевич очолив "Ротор" наприкінці 2019 року. Після 23-х зіграних турів в поточному сезоні команда займає 13-е місце в РПЛ. З липня 2017 по серпень 2019 року Хацкевич займав пост головного тренера київського "Динамо".