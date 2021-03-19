Російський клуб звільнив колишнього наставника "Динамо"

Деталі

Керівництво клубу прийняло рішення звільнити фахівця із займаної посади. Керівництво клубу незадоволене нинішнім станом справ у команді.

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"Рішення прийнято без емоцій, виважено. Щоб набрати необхідну кількість очок в останніх матчах і вирішити поставлену задачу на сезон, керівництвом клубу прийнято рішення звільнити Олександра Хацкевича із займаної посади. Тренерські перестановки допомагають струснути команду, підбадьорити", - сказав генеральний директор СК "Ротор" Андрій Рекечинский.

Доповнення

Хацкевич очолив "Ротор" наприкінці 2019 року. Після 23-х зіграних турів в поточному сезоні команда займає 13-е місце в РПЛ. З липня 2017 по серпень 2019 року Хацкевич займав пост головного тренера київського "Динамо".