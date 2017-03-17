Російський дипломат розповів, коли Москва скасує визнання документів ДНР/ЛНР

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Російська влада може змінити рішення про визнання документів ДНР/ЛНР у випадку “повного виконання” Україною мінських домовленостей. Про це на засіданні Постійної ради ОБСЕ заявив представник РФ при цій організації Олександр Лукашевич, повідомляє УНН.

“Рішення про визнання документів, виданих громадянам України в окремих районах Донецької і Луганської областей, може бути змінене після повного виконання Києвом мінських домовленостей — припинення каральної операції і відведення озброєнь, проведення конституційної реформи з закріпленням особливого статусу Донбасу, визнання місцевих виборів так само, як і виконання п.8 „Комплексу заходів“, який стосується повного відновлення соціально-економічних зв’язків”, — сказав російський представник.

Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання в РФ документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Пізніше “Сбербанк Росії” заявив, що готовий обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів з паспортами “ДНР” та “ЛНР”.

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