Российский дипломат рассказал, когда Москва отменит признание документов ДНР / ЛНР

"Решение о признании документов, выданных гражданам Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, может быть изменено после полного выполнения Киевом минских договоренностей - прекращение карательной операции и отвода вооружений, проведение конституционной реформы с закреплением особого статуса Донбасса, признание местных выборов так же, как и выполнения п.8 "Комплекса мер", который касается полного восстановления социально-экономических связей ", - сказал российский представитель.

Напомним, 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов , выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Позже "Сбербанк России" заявил, что готов обслуживать в своих отделениях клиентов с паспортами "ДНР" и "ЛНР" .