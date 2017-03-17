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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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11 марта, 20:55 • 118705 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 133626 просмотра

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Российский дипломат рассказал, когда Москва отменит признание документов ДНР / ЛНР

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Российские власти могут изменить решение о признании документов ДНР / ЛНР в случае "полного выполнения" Украиной минских договоренностей. Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил представитель РФ при этой организации Александр Лукашевич, сообщает УНН.

"Решение о признании документов, выданных гражданам Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, может быть изменено после полного выполнения Киевом минских договоренностей - прекращение карательной операции и отвода вооружений, проведение конституционной реформы с закреплением особого статуса Донбасса, признание местных выборов так же, как и выполнения п.8 "Комплекса мер", который касается полного восстановления социально-экономических связей ", - сказал российский представитель.

Напомним, 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов , выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Позже "Сбербанк России" заявил, что готов обслуживать в своих отделениях клиентов с паспортами "ДНР" и "ЛНР" .

Украинские Национальные Новости

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