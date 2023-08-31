Російський брянськ атакували безпілотники: у соцмережах повідомляють про збиття
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У російському брянську пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляють по атаку безпілотників та збиття, передає УНН.
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Спершу Telegram-канали повідомили про "бавовну", а згодом почали писати про "збиття".
Наразі росЗМІ із посиланням на міноборони рф повідомляють про "збиття" нібито українського безпілотника".
"Засоби ппо близько 20.00 збили український безпілотник літакового типу над брянською областю", - повдіомляють росЗМІ.