Российский брянск атаковали беспилотники: в соцсетях сообщают о сбивании

Детали

Сначала Telegram-каналы сообщили о "хлопке", а затем начали писать о "сбитии".

Сейчас росСМИ со ссылкой на минобороны рф сообщают о "сбитии" якобы украинского беспилотника".

"Средства ПВО около 20.00 сбили украинский беспилотник самолетного типа над брянской областью", - сообщают росСМИ.