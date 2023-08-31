Российский брянск атаковали беспилотники: в соцсетях сообщают о сбивании
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В российском брянске прогремели взрывы. Местные Telegram-каналы сообщают об атаке беспилотников и сбивании, передает УНН.
Детали
Сначала Telegram-каналы сообщили о "хлопке", а затем начали писать о "сбитии".
Сейчас росСМИ со ссылкой на минобороны рф сообщают о "сбитии" якобы украинского беспилотника".
"Средства ПВО около 20.00 сбили украинский беспилотник самолетного типа над брянской областью", - сообщают росСМИ.