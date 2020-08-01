Російський бізнесмен стане членом парламенту Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Бізнесмен Євген Лебедєв стане членом верхньої палати британського парламенту. Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує УНН.
"Російський бізнесмен Євген Лебедєв стане членом верхньої палати британського парламенту. Його ім’я значиться серед 36 осіб, список яких королеві Єлизаветі II передав прем’єр-міністр Борис Джонсон", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рекомендація прем’єра Джонсона просунути політичними щаблями російського бізнесмена привернула до себе особливу увагу. Десять днів тому парламент оприлюднив доповідь спецслужб про російське втручання у демократичні процеси Великої Британії.
"У пресі з’явилися припущення, що британський уряд, швидше за все, посилить увагу до вихідців з Росії в Британії і їхніх грошей. Євген Лебедєв має британське підданство з 2010 року і видає газети Evening Standard і The Independent. Його батько, Олександр Лебедєв відомий у Великій Британії як російський підприємець й інвестор. Місцева преса у своїх повідомленнях згадує, що Лебедєв-старший у кінці 1980-х – на початку 1990-х років був співробітником КДБ-ФСБ, працюючи в управлінні зовнішньої розвідки", - резюмує видання.
Як повідомлялося раніше в УНН, глава міноборони Великої Британії назвав основних ворогів у космосі - це Китай та Росія.