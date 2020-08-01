Российский бизнесмен станет членом парламента Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом верхней палаты британского парламента. Об этом сообщает "Радио Свобода", информирует УНН.
"Российский бизнесмен Евгений Лебедев станет членом верхней палаты британского парламента. Его имя значится среди 36 человек, список которых королеве Елизавете II передал премьер-министр Борис Джонсон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рекомендация премьера Джонсона продвинуть по политической лестнице российского бизнесмена привлекла к себе особое внимание. Десять дней назад парламент обнародовал доклад спецслужб о российском вмешательстве в демократические процессы Великобритании.
"В прессе появились предположения, что британское правительство, скорее всего, усилит внимание к выходцам из России в Великобритании и их денегам. Евгений Лебедев имеет британское подданство с 2010 года и выдает газеты Evening Standard и The Independent. Его отец, Александр Лебедев известный в Великобритании как российский предприниматель и инвестор. Местная пресса в своих сообщениях вспоминает, что Лебедев-старший в конце 1980-х - начале 1990-х годов был сотрудником КГБ-ФСБ, работая в управлении внешней разведки", - резюмирует издание.
Как сообщалось ранее в УНН, глава минобороны Великобритании назвал основных врагов в космосе - это КНР и Россия.