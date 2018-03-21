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Російський артист Слєпаков потрапив до бази “Миротворця”

Російський артист Слєпаков потрапив до бази “Миротворця”

Київ • УНН

 • 14919 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Російський комедійний актор і сценарист Семен Слєпаков потрапив в базу “Миротворця”. Відповідний запис з’явився на сайті бази, передає УНН.

У дописі зазначено, що С.Слєпаков свідомо порушив Державний кордон України з метою проникнення на окупований Росією Крим, а також вказано, що він займався там незаконною концертною діяльністю.

Як повідомляв УНН, в минулу п’ятницю до бази сайту “Миротворець” потрапила народний депутат України Надія Савченко.

Раніше, 7 березня, також за незаконне відвідування анексованого Криму в 2014 році до бази сайту “Миротворець” потрапила кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак.

Центр “Миротворець” є неурядовою організацією, що займається “дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку”.

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