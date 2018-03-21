Російський артист Слєпаков потрапив до бази “Миротворця”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Російський комедійний актор і сценарист Семен Слєпаков потрапив в базу “Миротворця”. Відповідний запис з’явився на сайті бази, передає УНН.
У дописі зазначено, що С.Слєпаков свідомо порушив Державний кордон України з метою проникнення на окупований Росією Крим, а також вказано, що він займався там незаконною концертною діяльністю.
Як повідомляв УНН, в минулу п’ятницю до бази сайту “Миротворець” потрапила народний депутат України Надія Савченко.
Раніше, 7 березня, також за незаконне відвідування анексованого Криму в 2014 році до бази сайту “Миротворець” потрапила кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак.
Центр “Миротворець” є неурядовою організацією, що займається “дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку”.