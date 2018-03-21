Российский артист Слепаков попал в базу "Миротворца"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Российский комедийный актер и сценарист Семен Слепаков попал в базу "Миротворца". Соответствующая запись появилась на сайте базы, передает УНН.
В заметке указано, что С.Слепаков сознательно нарушил государственную границу Украины с целью проникновения на оккупированный Россией Крым, а также указано, что он занимался там незаконной концертной деятельностью.
Как сообщал УНН, в минувшую пятницу в базу сайта "Миротворец" попала народный депутат Украины Надежда Савченко.
Ранее, 7 марта, также за незаконное посещение аннексированного Крыма в 2014 году в базу сайта "Миротворец" попала кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.
Центр "Миротворец" является неправительственной организацией, занимающейся "исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".