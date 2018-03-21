Российский артист Слепаков попал в базу "Миротворца"

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 12591 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 17366 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 63483 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 74142 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101878 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109117 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116517 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121865 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132977 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Российский артист Слепаков попал в базу "Миротворца"

Российский артист Слепаков попал в базу "Миротворца"

Киев  •  УНН

 • 14917 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Российский комедийный актер и сценарист Семен Слепаков попал в базу "Миротворца". Соответствующая запись появилась на сайте базы, передает УНН.

В заметке указано, что С.Слепаков сознательно нарушил государственную границу Украины с целью проникновения на оккупированный Россией Крым, а также указано, что он занимался там незаконной концертной деятельностью.

Как сообщал УНН, в минувшую пятницу в базу сайта "Миротворец" попала народный депутат Украины Надежда Савченко.

Ранее, 7 марта, также за незаконное посещение аннексированного Крыма в 2014 году в базу сайта "Миротворец" попала кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.

Центр "Миротворец" является неправительственной организацией, занимающейся "исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".

Украинские Национальные Новости

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