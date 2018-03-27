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Російським дипломатам дали 48 годин, щоб залишити Україну

Російським дипломатам дали 48 годин, щоб залишити Україну

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Тринадцять працівників консульств та посольства Росії у чотирьох містах мають залишити Україну протягом 48 годин з моменту отримання відповідної ноти – тобто, з учорашнього дня. Про це у коментарі УНН повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

“(Дипломати мають залишити Україну - ред.) протягом 48 годин з вчорашньої дати, після отримання ноти про оголошення цих осіб персонами „нон грата“. Нота була вручена повіреному, в ній перераховуються всі дипломати і консули, які мають залишити Україну протягом 48 годин”, — сказала вона.

Речниця нагадала, що персонами “нон грата” оголошені дипломати і консули, які працюють в російських закордонних представництвах у Києві, Одесі, Львові та Харкові.

“Усі 13 осіб, по яким у нас є докази, що вони причетні до спецслужб і виконували діяльність, не сумісну з діяльністю дипломатичних, консульських співробітників”, — додала Беца.

Нагадаємо, СБУ надіслала до МЗС України матеріали щодо 13 російських дипломатів.

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