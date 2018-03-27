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Российским дипломатам дали 48 часов, чтобы покинуть Украину

Российским дипломатам дали 48 часов, чтобы покинуть Украину

Киев  •  УНН

 • 21035 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Тринадцать работников консульств и посольства России в четырех городах должны покинуть Украину в течение 48 часов с момента получения соответствующей ноты - то есть, со вчерашнего дня. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"(Дипломаты должны покинуть Украину - ред.) в течение 48 часов со вчерашней даты, после получения ноты об объявлении этих лиц персонами "нон грата". Нота была вручена поверенному, в ней перечисляются все дипломаты и консулы, которые должны покинуть Украину в течение 48 часов", - сказала она.

Пресс-секретарь напомнила, что персонами "нон грата" объявлены дипломаты и консулы, которые работают в российских представительствах в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.

"Все 13 человек, по которым у нас есть доказательства, что они причастны к спецслужбам и выполняли деятельность, не совместимую с деятельностью дипломатических, консульских сотрудников", - добавила Беца.

Напомним, СБУ направила в МИД Украины материалы относительно 13 российских дипломатов.

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