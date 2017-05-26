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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Російських дипломатів вишлють з Естонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. В Естонії двом російським дипломатам вручили ноту, і тепер вони мають залишити країну. Про це повідомляє Delfi, передає УНН.

Російських дипломатів вишлють з Естонії

Ноту вручили генеральному консулу Дмитру Казьоннову і консулу Андрію Сургаєву. У МЗС Естонії цю інформацію підтвердили, але відмовились коментувати.

У посольстві Росії в Естонії також інцидент не прокоментували.

При цьому у російському МЗС заявили, що висилка російських дипломатів не залишиться без відповіді.

“Це черговий недружній і нічим не обгрунтований акт, який не залишиться без відповіді”, — зазначили у МЗС РФ.

Як повідомляв УНН, влада США висилає з країни 35 російських дипломатів.

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