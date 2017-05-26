Російських дипломатів вишлють з Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. В Естонії двом російським дипломатам вручили ноту, і тепер вони мають залишити країну. Про це повідомляє Delfi, передає УНН.
Ноту вручили генеральному консулу Дмитру Казьоннову і консулу Андрію Сургаєву. У МЗС Естонії цю інформацію підтвердили, але відмовились коментувати.
У посольстві Росії в Естонії також інцидент не прокоментували.
При цьому у російському МЗС заявили, що висилка російських дипломатів не залишиться без відповіді.
“Це черговий недружній і нічим не обгрунтований акт, який не залишиться без відповіді”, — зазначили у МЗС РФ.
Як повідомляв УНН, влада США висилає з країни 35 російських дипломатів.