Российских дипломатов вышлют из Эстонии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Эстонии двум российским дипломатам вручили ноту, и теперь они должны покинуть страну. Об этом сообщает Delfi, передает УНН.
Ноту вручили генеральному консулу Дмитрию Казённову и консулу Андрею Сургаеву. В МИД Эстонии эту информацию подтвердили, но отказались комментировать.
В посольстве России в Эстонии также инцидент не прокомментировали.
При этом в российском МИДе заявили, что высылка российских дипломатов не останется без ответа.
“Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа”, — отметили в МИД РФ.
Как сообщал УНН, власти США высылают из страны 35 российских дипломатов.