Російські журналісти, яких запросили у КНДР, шість годин не можуть покинути Пхеньян

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Виліт літаків з Пхеньяна з журналістами, які були запрошені на парад з нагоди 105-річчя колишнього лідера КНДР Кім Ір Сена, затримується вже на більш ніж шість годин, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.