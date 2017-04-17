Російські журналісти, яких запросили у КНДР, шість годин не можуть покинути Пхеньян
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Виліт літаків з Пхеньяна з журналістами, які були запрошені на парад з нагоди 105-річчя колишнього лідера КНДР Кім Ір Сена, затримується вже на більш ніж шість годин, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.
Як пише видання, літаки, що прямували до Пекіна, повинні були покинути аеропорт в 3.00 і 3.05 за московським часом, борт з російськими журналістами повинен був вилетіти до Владивостока о 7.00 за московським часом.
Представники аеропорту, за даними ЗМІ, не уточнюють причини затримки рейсів.
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