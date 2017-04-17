Российские журналисты, которых пригласили в КНДР, шесть часов не могут покинуть Пхеньян
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Вылет самолетов из Пхеньяна с журналистами, которые были приглашены на парад по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, задерживается уже на более чем шесть часов, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Как пишет издание, самолеты, направлявшиеся в Пекин, должны были покинуть аэропорт в 3.00 и 3.05 по московскому времени, борт с российскими журналистами должен был вылететь во Владивосток в 7.00 по московскому времени.
Представители аэропорта, по данным СМИ, не уточняют причины задержки рейсов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КНДР создала специальные тактические войска