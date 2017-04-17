Российские журналисты, которых пригласили в КНДР, шесть часов не могут покинуть Пхеньян

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Вылет самолетов из Пхеньяна с журналистами, которые были приглашены на парад по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, задерживается уже на более чем шесть часов, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".