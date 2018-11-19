Російські військові масово відмовляються від служби на Донбасі - розвідка

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Командування на Донбасі долучає до зборів все більше російських військових, однак вони масово відмовляються від проходження служби на Донбасі через, зокрема, неофіційний статус відрядження. Про це з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.