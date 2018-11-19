Російські військові масово відмовляються від служби на Донбасі - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Командування на Донбасі долучає до зборів все більше російських військових, однак вони масово відмовляються від проходження служби на Донбасі через, зокрема, неофіційний статус відрядження. Про це з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
За словами речника, з початку листопада цього року на території усіх військових округів російських збройних сил тривають збори з офіцерським, сержантським і рядовим складом служби за контрактом для забезпечення одночасного проведення ротації і комплектування з’єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів ЗС РФ, зокрема вакантних посад, на які раніше призначались особи, призвані тільки з місцевого населення.
“У зв’язку з цим до підготовки на зазначених зборах залучено вдвічі більше російських військовослужбовців, ніж зазвичай”, — зазначив речник.
При цьому, за його словами, забезпечення набору і морально-психологічної підготовки військовослужбовців під час зборів здійснюється безпосередньо під керівництвом представників головного воєнно-політичного управління ЗС РФ.
“Водночас залучені на збори кадрові російські військовослужбовці масово відмовляються від проходження служби на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Свої рішення вони аргументують неофіційним статусом відрядження, визнанням їх військовими злочинцями у разі потрапляння в полон, низьким рівнем грошового забезпечення та великою кількістю безповоротних і санітарних втрат у підрозділах з’єднань і частин російських окупаційних військ”, — сказав Гуцуляк.
Як повідомляв УНН, з початку доби з боку російсько-окупаційних військ підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано три прицільних обстріли.