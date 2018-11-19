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Російські військові масово відмовляються від служби на Донбасі - розвідка

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Командування на Донбасі долучає до зборів все більше російських військових, однак вони масово відмовляються від проходження служби на Донбасі через, зокрема, неофіційний статус відрядження. Про це з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

За словами речника, з початку листопада цього року на території усіх військових округів російських збройних сил тривають збори з офіцерським, сержантським і рядовим складом служби за контрактом для забезпечення одночасного проведення ротації і комплектування з’єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів ЗС РФ, зокрема вакантних посад, на які раніше призначались особи, призвані тільки з місцевого населення.

“У зв’язку з цим до підготовки на зазначених зборах залучено вдвічі більше російських військовослужбовців, ніж зазвичай”, — зазначив речник.

При цьому, за його словами, забезпечення набору і морально-психологічної підготовки військовослужбовців під час зборів здійснюється безпосередньо під керівництвом представників головного воєнно-політичного управління ЗС РФ.

“Водночас залучені на збори кадрові російські військовослужбовці масово відмовляються від проходження служби на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Свої рішення вони аргументують неофіційним статусом відрядження, визнанням їх військовими злочинцями у разі потрапляння в полон, низьким рівнем грошового забезпечення та великою кількістю безповоротних і санітарних втрат у підрозділах з’єднань і частин російських окупаційних військ”, — сказав Гуцуляк.

Як повідомляв УНН, з початку доби з боку російсько-окупаційних військ підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано три прицільних обстріли.

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