Двох українських військових поранено сьогодні у зоні ООС

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. З початку доби з боку російсько-окупаційних військ підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано 3 прицільних обстріли. Внаслідок бойових дій двоє українських військових отримали поранення, заявив речник Міноборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"З опівночі, станом на 12:00 з боку російсько-окупаційних військ підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано 3 прицільних обстріли", - сказав речник МОУ.

За його словами, з четвертої ранку на луганському напрямку у районі населеного пункту Жолобок окупанти випустили по позиціях захисників України 3 міни калібру 120 мм, заборонені до застосування мінськими угодами. Також ворог вів провокаційний вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Підрозділ Об’єднаних сил придушував ворожу активність адекватним вогнем у відповідь, застосовуючи штатне піхотне озброєння, сказав речник МОУ.

Після 7:30 окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів в районі хутора Вільний, а після 9:00 - зі стрілецької зброї поблизу Новотроїцького.

"Внаслідок бойових дій двоє українських військових отримали поранення різних ступенів. Їх евакуйовано до медичних установ, де наші захисники отримують усю необхідну кваліфіковану допомогу", - повідомив Гуцуляк.

Нагадаємо, минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.

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