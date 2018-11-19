Двох українських військових поранено сьогодні у зоні ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. З початку доби з боку російсько-окупаційних військ підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано 3 прицільних обстріли. Внаслідок бойових дій двоє українських військових отримали поранення, заявив речник Міноборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"З опівночі, станом на 12:00 з боку російсько-окупаційних військ підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано 3 прицільних обстріли", - сказав речник МОУ.
За його словами, з четвертої ранку на луганському напрямку у районі населеного пункту Жолобок окупанти випустили по позиціях захисників України 3 міни калібру 120 мм, заборонені до застосування мінськими угодами. Також ворог вів провокаційний вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Підрозділ Об’єднаних сил придушував ворожу активність адекватним вогнем у відповідь, застосовуючи штатне піхотне озброєння, сказав речник МОУ.
Після 7:30 окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів в районі хутора Вільний, а після 9:00 - зі стрілецької зброї поблизу Новотроїцького.
"Внаслідок бойових дій двоє українських військових отримали поранення різних ступенів. Їх евакуйовано до медичних установ, де наші захисники отримують усю необхідну кваліфіковану допомогу", - повідомив Гуцуляк.
Нагадаємо, минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.