Двое украинских военных ранены сегодня в зоне ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. С начала суток со стороны российско-оккупационных войск подразделениями Объединенных сил зафиксировано 3 прицельных обстрела. В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения, заявил представитель Минобороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Начиная с полуночи, по состоянию на 12:00 со стороны российско-оккупационных войск подразделениями Объединенных сил зафиксировано 3 прицельных обстрела", - сказал представитель МОУ.
По его словам, с четырех утра на луганском направлении в районе населенного пункта Желобок оккупанты выпустили по позициям защитников Украины 3 мины калибра 120 мм, запрещенные к применению минскими соглашениями. Также враг вел провокационный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Подразделение Объединенных сил подавлял враждебную активность адекватным ответным огнем, применяя штатное пехотное вооружение, сказал спикер МОУ.
После 7:30 оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Вольный, а после 9:00 - из стрелкового оружия вблизи Новотроицкого.
"В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения различной степени. Их эвакуировали в медицинские учреждения, где наши защитники получают всю необходимую квалифицированную помощь", - сообщил Гуцуляк.
Напомним, за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск.