Российские военные массово отказываются от службы на Донбассе - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Командование на Донбассе привлекает к сборам все больше российских военных, однако они массово отказываются от прохождения службы на востоке Украины из-за, в частности, неофициального статуса командировки. Об этом со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины заявил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
По словам спикера, с начала ноября этого года на территории всех военных округов российских вооруженных сил проходят сборы с офицерским, сержантским и рядовым составом службы по поводу контракта для обеспечения одновременного проведения ротации и комплектования соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ, в том числе вакантных должностей, на которые раньше назначались лица, призванные только из местного населения.
“В связи с этим к подготовке на указанных сборах привлечено вдвое больше российских военнослужащих, чем обычно”, — отметил представитель.
При этом, по его словам, обеспечение набора и морально-психологической подготовки военнослужащих во время сборов осуществляется непосредственно под руководством представителей главного военно-политического управления ВС РФ.
“При этом привлеченные к сборам кадровые российские военнослужащие массово отказываются от прохождения службы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Свои решения они аргументируют неофициальным статусом командировки, признанием их военными преступниками в случае попадания в плен, низким уровнем денежного обеспечения и большим количеством безвозвратных и санитарных потерь в подразделениях соединений и частей российских оккупационных войск”, — сказал Гуцуляк.
Как сообщал УНН, с начала суток со стороны российско-оккупационных войск подразделениями Объединенных сил зафиксировано три прицельных обстрела.