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Російські військові кораблі прибули до Філіппін провести спільні навчання

Російські військові кораблі прибули до Філіппін провести спільні навчання

Київ • УНН

 • 6852 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Два російські кораблі прибули в Манілу в рамках перших офіційних контактів військово-морських сил двох країн. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.

Як зазначає видання, Москва висловила готовність провести спільні антитерористичні морські навчання. Протичовновий корабель «Адмірал Трібуц» і морський танкер «Борис Бутома» прибули ввечері у вівторок з чотириденним візитом доброї волі.

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Командувач флотилією Тихоокеанського флоту Росії контр-адмірал Едуард Михайлов повідомив , що екіпажі кораблів продемонструє можливості боротьби з тероризмом і, проведе переговори.

Також зазначається, що Росія хоче провести спільні військово-морські навчання з Філіппінами, на яких будуть відпрацьовуватися спільні дії по боротьбі тероризмом і піратством.

Виступаючи на прес-конференції, Е.Михайлов заявив, що російська і філіппінська влада через деякий час, можливо, обговорять можливість проведення військово-морських навчань. Він додав, що Росія вже проводить спільні навчання з індонезійськими моряками.

Представник ВМС Філіппін повідомив журналістам, що це перший спільний офіційний захід з російським військово-морським флотом.

За словами Е.Михайлова, Росія готова допомогти філіппінським колегам в боротьбі з піратством і тероризмом і сприяти зміцненню безпеки в регіоні.

Нагадаємо, кораблі Чорноморського флоту РФ вийшли в море “з метою забезпечення протиповітряної оборони Криму”, розрахунки зенітних засобів переведені на посилений режим несення служби.

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