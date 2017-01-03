Російські військові кораблі прибули до Філіппін провести спільні навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Два російські кораблі прибули в Манілу в рамках перших офіційних контактів військово-морських сил двох країн. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.
Як зазначає видання, Москва висловила готовність провести спільні антитерористичні морські навчання. Протичовновий корабель «Адмірал Трібуц» і морський танкер «Борис Бутома» прибули ввечері у вівторок з чотириденним візитом доброї волі.
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Командувач флотилією Тихоокеанського флоту Росії контр-адмірал Едуард Михайлов повідомив , що екіпажі кораблів продемонструє можливості боротьби з тероризмом і, проведе переговори.
Також зазначається, що Росія хоче провести спільні військово-морські навчання з Філіппінами, на яких будуть відпрацьовуватися спільні дії по боротьбі тероризмом і піратством.
Виступаючи на прес-конференції, Е.Михайлов заявив, що російська і філіппінська влада через деякий час, можливо, обговорять можливість проведення військово-морських навчань. Він додав, що Росія вже проводить спільні навчання з індонезійськими моряками.
Представник ВМС Філіппін повідомив журналістам, що це перший спільний офіційний захід з російським військово-морським флотом.
За словами Е.Михайлова, Росія готова допомогти філіппінським колегам в боротьбі з піратством і тероризмом і сприяти зміцненню безпеки в регіоні.
Нагадаємо, кораблі Чорноморського флоту РФ вийшли в море “з метою забезпечення протиповітряної оборони Криму”, розрахунки зенітних засобів переведені на посилений режим несення служби.