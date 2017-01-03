Российские военные корабли прибыли на Филиппины провести совместные учения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Два российских корабля прибыли в Манилу в рамках первых официальных контактов военно-морских сил двух стран. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.
Как отмечает издание, Москва выразила готовность провести совместные антитеррористические морские учения. Противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и морской танкер «Борис Бутома» прибыли вечером во вторник с четырехдневным визитом доброй воли.
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Командующий флотилией Тихоокеанского флота России контр-адмирал Эдуард Михайлов сообщил, что экипажи кораблей продемонстрирует возможности борьбы с терроризмом и проведут переговоры.
Также отмечается, что Россия хочет провести совместные военно-морские учения с Филиппинами, на которых будут отрабатываться совместные действия по борьбе терроризмом и пиратством.
Выступая на пресс-конференции, Э.Михайлов заявил, что российская и филиппинские власти через некоторое время, возможно, обсудят возможность проведения военно-морских учений. Он добавил, что Россия уже проводит совместные учения с индонезийскими моряками.
Представитель ВМС Филиппин сообщил журналистам, что это первое совместное официальное мероприятие с российским военно-морским флотом.
По словам Э.Михайлова, Россия готова помочь филиппинским коллегам в борьбе с пиратством и терроризмом и способствовать укреплению безопасности в регионе.
Напомним, корабли Черноморского флота РФ вышли в море "с целью обеспечения противовоздушной обороны Крыма", расчеты зенитных средств переведены на усиленный режим несения службы .