Російські військові кораблі не пустили в Чорне море з боку Туреччини - моніторинг
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Двом російським військовим кораблям тихоокеанського флоту не дозволили увійти до Чорного моря через Босфор з боку Туреччини. Про це напередодні у Facebook повідомив керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, пише УНН.
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За його словами, кораблі російського тихоокеанського флоту чекали дозволу увійти до Чорного моря, але не вдалося: "А все із-за Туреччини з її протоками. А очікували 9 місяців".
"Ракетний крейсер Тихоокеанського флоту рф Varyag (011), великий протичовновий корабель Admiral Tributs (564) 06.11.2022 в Сингапурській протоці на шляху до місця базування Владивосток з Середземного моря (вони пробули там з 02 лютого 2022 року, готувалися йти в Чорне море атакувати українські береги)", - вказав Клименко.
Доповнення
З початку вторгнення рф в Україну знищили вже 16 кораблів/катерів росії.