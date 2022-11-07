Российские военные корабли не пустили в Черное море со стороны Турции - мониторинг

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По его словам, корабли российского тихоокеанского флота ждали разрешения войти в Черное море, но не удалось: "А все из-за Турции с ее проливами. А ожидали 9 месяцев".

"Ракетный крейсер Тихоокеанского флота рф Varyag (011), большой противолодочный корабль Admiral Tributs (564) 06.11.2022 в Сингапурском проливе на пути к месту базирования Владивосток из Средиземного моря (они пробыли там с 02 февраля 2022 года, готовились идти в Черное море атаковать украинские берега)", - указал Клименко.

Дополнение

С начала вторжения рф в Украину уничтожили уже 16 кораблей/катеров россии.