Російські військові катують персонал ЗАЕС напередодні візиту МАГАТЕ - The Telegraph
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Спецслужби росії катують персонал Запорізької АЕС, щоб завадити йому розповісти делегації МАГАТЕ про ризики на станції, повідомляє британська газета The Telegraph, передає УНН.
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Як повідомляє видання The Telegraph, співробітники заводу заявили, що на станції панує атмосфера терору, оскільки окупанти заарештовують український персонал і відправляють його до підвалу.
Також повідомляється, що ці люди після повернення взагалі не розмовляють.
Енергоатом заявив, що, на його думку, росіяни готують провокації напередодні візиту делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), зокрема, мінімізуючи присутність українського персоналу на станції.
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