Российские военные пытают персонал ЗАЭС накануне визита МАГАТЭ - The Telegraph
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Спецслужбы россии пытают персонал Запорожской АЭС, чтобы помешать ему рассказать делегации МАГАТЭ о рисках на станции, сообщает британская газета The Telegraph, передает УНН.
Детали
Как сообщает издание The Telegraph, сотрудники завода заявили, что на станции царит атмосфера террора, поскольку оккупанты арестовывают украинский персонал и отправляют его в подвал.
Также сообщается, что эти люди по возвращении вообще не разговаривают.
Энергоатом заявил, что, по его мнению, россияне готовят провокации в преддверии визита делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в частности, минимизируя присутствие украинского персонала на станции.
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