Российские военные пытают персонал ЗАЭС накануне визита МАГАТЭ - The Telegraph

Детали

Как сообщает издание The Telegraph, сотрудники завода заявили, что на станции царит атмосфера террора, поскольку оккупанты арестовывают украинский персонал и отправляют его в подвал.

Также сообщается, что эти люди по возвращении вообще не разговаривают.

Энергоатом заявил, что, по его мнению, россияне готовят провокации в преддверии визита делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в частности, минимизируя присутствие украинского персонала на станции.

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