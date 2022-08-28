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Российские военные пытают персонал ЗАЭС накануне визита МАГАТЭ - The Telegraph

Киев • УНН

 • 113814 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Спецслужбы россии пытают персонал Запорожской АЭС, чтобы помешать ему рассказать делегации МАГАТЭ о рисках на станции, сообщает британская газета The Telegraph, передает УНН.

Российские военные пытают персонал ЗАЭС накануне визита МАГАТЭ - The Telegraph

Детали

Как сообщает издание The Telegraph, сотрудники завода заявили, что на станции царит атмосфера террора, поскольку оккупанты арестовывают украинский персонал и отправляют его в подвал.

Также сообщается, что эти люди по возвращении вообще не разговаривают.

Энергоатом заявил, что, по его мнению, россияне готовят провокации в преддверии визита делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в частности, минимизируя присутствие украинского персонала на станции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МАГАТЭ уже сформировало миссию, которая посетит Запорожскую АЭС 

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