Російські війська загрожують суверенітету Білорусі - опозиція
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Лідер білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тіхановська заявила у неділю, що присутність російських військ для тривалих військових навчань ставить під загрозу суверенітет її країни. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
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"Присутність російських військ на нашій території порушує нашу Конституцію, міжнародне право, ставить під загрозу безпеку кожного білоруса та всього регіону", - йдеться у заяві.
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Її коментарі прозвучали після того, як Білорусь заявила, що її масштабні військові навчання з Росією, які мали завершитися в неділю, продовжаться, пославшись на військову активність біля її кордонів та в Україні.
"Ми вимагаємо негайного виведення російських військ з нашої території", - заявила Тіхановська в заяві, додавши, що її команда добиватиметься того, щоб питання про розгортання було підвищено в рамках Ради безпеки ООН.
Тіхановська заявила у своїй заяві в неділю, що Лукашенко тепер розплачується за підтримку РФ білоруським "суверенітетом і тепер ми бачимо наслідки".
Додамо
Правитель Білорусі Олександр Лукашенко стає дедалі ближчим союзником російського лідера Володимира Путіна.
Цей зв'язок зміцнився після того, як Москва підтримала Мінськ своєю політичною вагою під час великих антиурядових протестів у 2020 році.
Опозиція вважає, що Тіхановська була справжнім переможцем виборів 2020 року, які спровокували протести та репресії, які змусили її емігрувати до сусідньої держави-члену ЄС Литви.