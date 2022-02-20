Российские войска угрожают суверенитету Беларуси - оппозиция
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская заявила в воскресенье, что присутствие российских войск для длительных военных учениях ставит под угрозу суверенитет ее страны. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
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"Присутствие российских войск на нашей территории нарушает нашу Конституцию, международное право, ставит под угрозу безопасность каждого белоруса и всего региона", - говорится в заявлении.
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Ее комментарии прозвучали после того, как Беларусь заявила, что ее масштабные военные учения с Россией, которые должны были завершиться в воскресенье, продолжатся, сославшись на военную активность у ее границ и в Украине.
"Мы требуем немедленного вывода российских войск с нашей территории", - заявила Тихановская в заявлении, добавив, что ее команда будет добиваться того, чтобы вопрос о развертывании был повышен в рамках Совета Безопасности ООН.
Тихановская заявила в своем заявлении в воскресенье, что Лукашенко теперь расплачивается за поддержку РФ белорусским "суверенитетом и теперь мы видим последствия".
Добавим
Правитель Беларуси Александр Лукашенко становится все более близким союзником российского лидера Владимира Путина.
Эта связь укрепилась после того, как Москва поддержала Минск своим политическим весом во время крупных антиправительственных протестов в 2020 году.
Оппозиция считает, что Тихановская была настоящим победителем выборов 2020 года, которые спровоцировали протесты и репрессии, заставившие ее эмигрировать в соседнее государство-член ЕС Литву.