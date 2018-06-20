Російські тест-системи маскують за україномовними наліпками
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Компанія ТОВ “Діагностичні системи Україна” постачає в Україну тест-системи російського виробництва. З метою приховати слід РФ, на продукцію наклеюють україномовні етикетки поверх російських, передає УНН.
Так, нові наліпки, які мають свідчити про начебто українське виробництво засобів медичного призначення, ТОВ “Діагностичні системи Україна” наклеює як на коробку із тест-системами, так і на кожен реагент окремо.
Нагадаємо, ТОВ “Діагностичні системи Україна”, є дочірнім підприємством ТОВ “НПО Діагностичні системи” із Нижнього Новгорода. Засновниками та керівниками обох підприємств є громадяни РФ — батько та син Буркови.
Вказана компанія за державний кошт поставляє в Україну свій товар вже протягом щонайменше двох років.
Більше того, ТОВ “Діагностичні системи Україна” отримало підряд від Crown Agents на загальну суму майже у 120 тис. доларів.
Депутати вимагають від СБУ не допустити укладання угоди між Crown Agents та російською “дочкою”, ТОВ “Діагностичні системи Україна”, аби не допустити фінансування країни-агресора за рахунок бюджетних коштів України.