Российские тест-системы маскируют за украиноязычными наклейками
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Компания ООО "Диагностические системы Украины" поставляет в Украину тест-системы российского производства. С целью скрыть следы РФ на продукцию наклеивают украиноязычные этикетки поверх российских, передает УНН.
Так, новые наклейки, которые должны свидетельствовать о якобы украинском производстве средств медицинского назначения, ООО "Диагностические системы Украины" наклеивает как на коробку с тест-системами, так и на каждый реагент отдельно.
Напомним, ООО "Диагностические системы Украины" является дочерним предприятием ООО "НПО Диагностические системы" из Нижнего Новгорода. Учредителями и руководителями обеих компаний является граждане РФ - отец и сын Бурковы.
Указанная компания за государственный счет поставляет в Украину свой товар уже в течение не менее двух лет.
Более того, ООО "Диагностические системы Украины" получило подряд от Crown Agents на общую сумму почти в 120 тыс. долларов.
Депутаты требуют от СБУ не допустить заключения соглашения между Crown Agents и российской "дочкой", ООО "Диагностические системы Украины", чтобы не допустить финансирования страны-агрессора за счет бюджетных средств Украины.