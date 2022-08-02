російські та білоруські команди відсторонили від змагань з гімнастики

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"На заклик Української федерації гімнастики Міжнародна федерація гімнастики (FIG) також запровадила санкції проти представників країн-агресорів", - написав Гутцайт.

Деталі



Зокрема, зі слів міністра, санкціями визначено, що:



російським та білоруським спортсменам заборонено виступати на міжнародних змаганнях як під національними, так і під нейтральними прапорами.



рф та рб позбавили права проводити офіційні міжнародні змагання на їхніх територіях.



Європейський гімнастичний союз (European Gymnastics) заборонив участь у змаганнях представникам країн-агресорів. Крім того, відсторонив їх від офіційних посад в організації. FIG цього досі не зробила.



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«Українська федерація гімнастики готується до конгресу FIG восени, подала кандидатури та братиме участь у виборах до Європейського гімнастичного союзу. Наша позиція незмінна - росія та білорусь мають бути ізольовані від спорту, допоки триває війна, наші території окуповані, а міста потерпають від російських ракет. Я дякую міжнародним партнерам, які підтримують Україну та наші вимоги», - заявив Гутцайт.

Доповнення

Представники рф та білорусі не зможуть взяти участь у міжнародних змаганнях з сучасного п’ятиборства через відсторонення.

Міжнародна федерація волейболу ввела санкції проти росії та білорусі.