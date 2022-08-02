российские и белорусские команды отстранили от соревнований по гимнастике

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"По просьбе Украинской федерации гимнастики Международная федерация гимнастики (FIG) также ввела санкции против представителей стран-агрессоров", - написал Гутцайт.

Детали



В частности, по словам министра, санкциями определено, что:



российским и белорусским спортсменам запрещено выступать на международных соревнованиях как под национальными, так и под нейтральными флагами.



рф и рб лишили права проводить официальные международные соревнования на их территориях.



Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) запретил участие в соревнованиях представителям стран-агрессоров. Кроме того, отстранил их от официальных должностей в организации. FIG этого до сих пор не сделала.



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«Украинская федерация гимнастики готовится к конгрессу FIG осенью, подала кандидатуры и будет участвовать в выборах в Европейский гимнастический союз. Наша позиция неизменна - россия и беларусь должны быть изолированы от спорта, пока идет война, наши территории оккупированы, а города страдают от российских ракет. Я благодарю международных партнеров, которые поддерживают Украину и наши требования», - заявил Гутцайт.

Дополнение

Представители рф и белоруси не смогут принять участие в международных соревнованиях по современному пятиборью из-за отстранения.

Международная федерация волейбола ввела санкции против россии и беларуси.