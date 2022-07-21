Російські та білоруські команди відсторонили від змагань з волейболу

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"25 лютого 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення росії в Україну, Національна федерація волейболу звернулася до Європейської конфедерації волейболу та до Міжнародної федерації волейболу із закликом запровадити санкції проти агресора. Отримали оперативну реакцію та підтримку з боку федерацій країн-партнерів. російські та білоруські команди (клубні і національні) відсторонені від усіх офіційних змагань, включно з чемпіонатами Європи, Єврокубків та чемпіонату світу-2023", - написав Гутцайт.

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За словами міністра, також командам заборонено змагатися під нейтральними прапорами. Усунуто офіційних осіб та суддів з рф та рб. росію позбавили права проводити цьогорічний чемпіонат світу з волейболу серед чоловіків.

"Дякую волейбольній спільноті за підтримку України. Працюємо далі. Санкцій буде достатньо, коли країна-терорист не зможе дозволити собі війну. Доти її представників не має бути на міжнародних спортивних аренах", - наголосив міністр.

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Представники рф та білорусі не зможуть взяти участь у міжнародних змаганнях з сучасного п’ятиборства через відсторонення.